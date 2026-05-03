Empresário morre após carro atingir muro de igreja e ponto de ônibus no PR

Um empresário de 42 anos morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (3), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo que ele conduzia, um Ford Fusion, bateu primeiramente contra um poste, atingiu o muro de uma igreja e capotou logo em seguida, parando apenas ao colidir com um ponto de ônibus na Avenida da Independência, no bairro Campina das Pedras. O estrondo causado pelo forte impacto chamou a atenção dos moradores da região, que saíram de suas casas, depararam-se com o carro destruído e acionaram o socorro imediatamente.

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A vítima, identificada como Leandro Fachini Pinto, foi encontrada inconsciente presa no interior do automóvel. Durante os primeiros procedimentos de resgate prestados pelas equipes de emergência, o motorista sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram manobras de reanimação de forma contínua por quase uma hora na tentativa de reverter o quadro clínico, mas, apesar de todos os esforços médicos, o óbito precisou ser confirmado ainda na cena do acidente. O atendimento contou com apoio integral da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que isolaram o perímetro e orientaram o fluxo de trânsito na via.

Conhecido popularmente na região pelos apelidos de "Peixinho" e "Juquinha", o empresário era muito querido pela comunidade e estava atualmente à frente da administração de um bar local. Ele deixa um filho de 13 anos. Desde a confirmação de sua morte, as redes sociais foram tomadas por forte comoção, com familiares, amigos e clientes publicando dezenas de homenagens e mensagens de luto que destacam o seu legado e lamentam a perda precoce.