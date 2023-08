Empresário é torturado até a morte após churrasco no Paraná

Um churrasco terminou com a morte de um empresário de 60 anos na madrugada deste sábado, 5 de agosto, em Curitiba. A vítima foi agredida, torturada e encontrada morta com uma mangueira de jardim enrolada no pescoço.

De acordo com as informações da Banda B, o homem havia convidado um grupo de homens para uma festa na noite dessa sexta-feira (4). Os convidados tentaram desmaiar o proprietário do imóvel com o 'boa noite cinderela', porém, como não obtiveram êxito, passaram a torturá-lo.

De acordo com a Polícia Civil, um dos participantes do churrasco foi preso em flagrante e outros três fugiram. “Um dos participantes foi autuado em flagrante, por motivo torpe e asfixia. Uma situação extremamente gravíssima. Além desse indivíduo, mais três pessoas participaram da festa. Eles induziram a vítima com o boa noite cinderela, mas como ele não reagiu ao efeito, não foi induzido ao sono, ele foi imobilizado com uma mangueira de jardim no pescoço. A vítima começou a gritar, aí os caras pegaram uma tampa de cerâmica de descarga e desferiram vários golpes na cabeça dele. O estado do dono da casa era deplorável”, disse o delegado que está à frente do caso, Nasser Salmen, à Banda B.

