Empresário é preso suspeito de usar oficina para venda ilegal de armas no PR

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar do Paraná resultou na prisão de um homem pelo crime de posse irregular de arma de fogo, nesta terça-feira (10), na cidade de Colorado, região Noroeste do Estado. O suspeito era investigado preliminarmente por utilizar o próprio estabelecimento comercial, voltado ao ramo automotivo, como ponto para a venda clandestina de armamentos.

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Durante as diligências no local, as equipes policiais identificaram o investigado e apreenderam uma espingarda calibre 22, um revólver calibre 38 e diversas munições. De acordo com o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Alan Victor Biroli, os levantamentos apontaram fortes indícios de que o comércio vinha sendo utilizado de maneira reiterada para essa finalidade criminosa. Os agentes constataram ainda que uma das armas recuperadas na ação é produto de um furto ocorrido no Estado de São Paulo, tendo sido transportada para o município paranaense justamente para abastecer o comércio ilegal.

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O investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que os trabalhos investigativos terão continuidade com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema, além de localizar novos armamentos ligados à atividade criminosa. A corporação reforça que a população pode colaborar com informações de forma anônima por meio dos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia. Para crimes que estejam acontecendo no momento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.