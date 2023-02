Empresário é morto após sequestro em São José dos Pinhais

Da Redação

O corpo da vítima foi localizado em uma área rural do município

O empresário José Ricardo Amaro de Oliveira, de 51 anos, foi encontrado morto após um sequestro em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Dono de uma empresa de cobranças, no último sábado (11), ele teria ido cobrar uma dívida referente à venda de uma moto.

De acordo com a Polícia Civil (PC), no caminho, a vítima teria sido abordada por quatro suspeitos armados e levado para a própria casa. Na residência, José Ricardo foi feito refém junto com os familiares. Os homens roubaram dinheiro e outros objetos do local.

Ao fugirem da residência, os suspeitos levaram a vítima junto. De acordo com a PC, José foi assassinado e o corpo encontrado em uma área rural do município, na localidade de Campina do Taquaral.

Fábio Machado, delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, contou que as investigações apontam para um caso de latrocínio, roubo seguido de morte. "Subtraíram aproximadamente R$ 100 mil em dinheiro, mais joias que estavam na residência. A mulher dele e o filho foram mantidos como reféns num quarto da casa, amarrados e colocados lá", disse a autoridade.

O delegado informou, ainda, que a esposa de José Ricardo ouviu o marido fornecendo a senha do cofre e pedindo aos homens que libertassem a família. A Polícia Civil investiga o crime.

