Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
HOMICÍDIO

Empresário é morto a tiros durante festa junina em Ortigueira

Após o homicídio, equipes da PM iniciaram buscas pela região e localizaram o homem apontado como autor dos disparos

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 16:34:41 Editado em 05.06.2026, 17:22:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Empresário é morto a tiros durante festa junina em Ortigueira
Autor Paulo César foi atingido por diversos disparos de arma de fogo enquanto estava na área externa do estabelecimento - Foto: Redes Sociais

O empresário Paulo César dos Santos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (04) em uma festa junina na localidade de Campina dos Pupos, em Ortigueira (PR), nos Campos Gerais. Conhecido por sua atuação empresarial em Telêmaco Borba, o empreendedor foi atingido por diversos disparos de arma de fogo enquanto estava na área externa do estabelecimento.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento, mas o óbito foi constatado ainda no local. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava na área externa quando foi surpreendida por indivíduos que chegaram em uma motocicleta.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Após o homicídio, equipes da PM iniciaram buscas pela região e localizaram o homem apontado como autor dos disparos. Ele confessou o crime. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma arma de fogo. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, junto com o armamento apreendido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo de Paulo César dos Santos foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames de necropsia. A Polícia Civil (PC-PR) abriu inquérito para investigar as circunstâncias e motivos que levaram ao crime.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campina dos Pupos festa junina homicidio investigação policial Ortigueira Telêmaco Borba violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV