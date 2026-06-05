Empresário é morto a tiros durante festa junina em Ortigueira

O empresário Paulo César dos Santos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (04) em uma festa junina na localidade de Campina dos Pupos, em Ortigueira (PR), nos Campos Gerais. Conhecido por sua atuação empresarial em Telêmaco Borba, o empreendedor foi atingido por diversos disparos de arma de fogo enquanto estava na área externa do estabelecimento.

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Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento, mas o óbito foi constatado ainda no local. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava na área externa quando foi surpreendida por indivíduos que chegaram em uma motocicleta.



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Após o homicídio, equipes da PM iniciaram buscas pela região e localizaram o homem apontado como autor dos disparos. Ele confessou o crime. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma arma de fogo. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, junto com o armamento apreendido.

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O corpo de Paulo César dos Santos foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames de necropsia. A Polícia Civil (PC-PR) abriu inquérito para investigar as circunstâncias e motivos que levaram ao crime.