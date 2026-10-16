Empresário é morto a tiros ao sair para trabalhar em Londrina

O empresário Jorge Vinicius foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (16), na Rua Professora Kazuko Ohara, localizada na zona oeste de Londrina. A vítima estava saindo de sua residência a caminho do trabalho quando foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta, efetuaram ao menos seis disparos e fugiram em seguida.

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A esposa da vítima estava no interior do imóvel no momento do ataque e percebeu a ação ao ouvir os estampidos, que também foram captados por câmeras de segurança instaladas nas imediações do imóvel. Ao escutar os tiros, uma vizinha do empresário, que atua como técnica de enfermagem, foi ao local e prestou os primeiros socorros com procedimentos de reanimação cardíaca até a chegada do socorro médico. Equipes do Samu e do Siate foram mobilizadas para o atendimento, mas constataram o óbito do empresário ainda na via pública.

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A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que identificou marcas de perfurações de projéteis no para-brisa e na porta traseira da caminhonete da vítima. De acordo com os levantamentos iniciais das autoridades, o empresário não possuía passagens pela polícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina, enquanto a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do homicídio.