Empresário é encontrado morto em propriedade rural, no PR

O caso está sendo investigado pelas autoridades

Um empresário foi encontrado morto em uma propriedade rural na manhã de segunda-feira (5), em Floresta, município que fica a 28,2 km de Maringá, no Paraná. De acordo com a Polícia Civil, que está à frente do caso, a vítima, identificada como Cláudio Roberto Malbino Batista, de 48 anos, pode ter sido alvo de um latrocínio.

As autoridades informaram que o homem foi encontrado enforcado em uma árvore. Além disso, ele estava sem roupas. Os policiais não acreditam que a vítima tenha cometido ato extremo, pois a residência em que ela vivia estava revirada, com portas arrombadas e, a princípio, alguns objetos que pertenciam a Cláudio desapareceram do imóvel. Inclusive algumas correntes de ouro que estavam no pescoço e o celular do comerciante não foram localizados pela perícia.

O portão da propriedade estava trancado.

Testemunhas disseram aos policiais que o homem costumava promover festas na chácara. Após o trabalho da perícia ser realizado, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Com informações do Corujão Notícias.

