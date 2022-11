Empresário é assassinado com tiros na cabeça no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

PM informou que moradores que passavam pela estrada Rafael Francisco Greca, Bairro Santa Gema e encontraram o corpo

Um empresário, de 33 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (5), em Curitiba, no Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM) o corpo tinha marcas de tiros na cabeça.

continua após publicidade .

A PM informou que moradores que passavam pela estrada Rafael Francisco Greca, Bairro Santa Gema, encontraram o corpo por volta das 6h da manhã deste sábado (5).

- LEIA MAIS: Mulher é morta na frente do filho de 8 anos em Marialva

continua após publicidade .

A PM acredita que o crime tenha ocorrido por volta das 4h. O corpo tinha pelo menos cinco disparos de arma de fogo na cabeça, segundo a corporação.

Conforme a PM, o homem identificado apenas como Sabiá, era dono de uma revendedora de veículos na cidade.

Conforme o investigador Fábio Rodrigo, moradores ouviram disparos na região, que segundo ele, é conhecida por ser de desova de corpos.

continua após publicidade .

O investigador, no entanto, afirmou que no caso do empresário, que não teve nome divulgado, não se tratou de desova e nem de latrocínio, porque o homem foi encontrado com carteira, joias e ao lado do próprio veículo.

“Por voltas 6h moradores ouviram disparos de arma de fogo aqui nessa região. Essa região é uma área onde ocorre muita desova (de corpos), mas nesse caso a gente vê que não se trata de uma desova, ele estava conduzindo o veículo, ao que tudo indica e, talvez, tenha sido perseguido e acabou sendo baleado neste local aqui”, afirmou o investigador.

A polícia prossegue com a investigação para descobrir o que aconteceu.

Com informações do G1

Siga o TNOnline no Google News