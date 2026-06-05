Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRAGÉDIA CAUSOU PÂNICO

Empresário discutiu com o assassino na festa junina antes de ser morto em Ortigueira

Em meio à discussão, o suspeito, que estava acompanhado da esposa e dos filhos, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 17:22:00 Editado em 05.06.2026, 17:21:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Empresário discutiu com o assassino na festa junina antes de ser morto em Ortigueira
Autor Testemunhas relataram que a vítima foi atingida por aproximadamente cinco tiros - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma discussão durante festa junina em sítio na zona rural de Ortigueira (PR) terminou em tragédia na madrugada de quinta-feira (04). O empresário Paulo César dos Santos, 38 anos, foi morto a tiros após desentendimento ocorrido durante o evento. De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar (PM), o conflito aconteceu durante a confraternização que reunia diversas pessoas.

📰 LEIA MAIS: Empresário é morto a tiros durante festa junina em Ortigueira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em meio à discussão, o suspeito, que estava acompanhado da esposa e dos filhos, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra Paulo. Testemunhas relataram que a vítima foi atingida por aproximadamente cinco tiros. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O crime provocou pânico entre os participantes, que correram em busca de proteção após ouvirem os disparos.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Após o ataque, o autor deixou o sítio rapidamente em um veículo, levando consigo a família. A fuga mobilizou equipes da PM, que iniciaram buscas na região com base nas informações repassadas por testemunhas. Durante as diligências, os policiais receberam detalhes sobre o automóvel e conseguiram localizar o veículo trafegando pela rodovia PR-340. Na abordagem, o homem admitiu ser o responsável pelos disparos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PM, o suspeito entregou espontaneamente aos agentes um revólver calibre .38. A arma apresentava indícios de uso recente e foi apreendida para perícia. Recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado às autoridades competentes, devendo responder pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Paulo César dos Santos residia em Telêmaco Borba (PR) e era proprietário de uma oficina mecânica no município. Conhecido por clientes e moradores da região, mantinha atuação no setor automotivo. O sepultamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (05) no Cemitério Municipal de Telêmaco Borba, reunindo parentes e pessoas próximas.

Embora o suspeito tenha sido preso em flagrante, a Polícia Civil (PC-PR) segue investigando as circunstâncias que levaram ao crime. Os investigadores trabalham para esclarecer a dinâmica da discussão ocorrida durante a festa e apurar detalhes sobre a motivação do homicídio. Depoimentos de testemunhas e laudos periciais deverão integrar o inquérito policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia comunidade festa junina homicidio notícias locais Ortigueira segurança Telêmaco Borba
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV