Empresário discutiu com o assassino na festa junina antes de ser morto em Ortigueira

Uma discussão durante festa junina em sítio na zona rural de Ortigueira (PR) terminou em tragédia na madrugada de quinta-feira (04). O empresário Paulo César dos Santos, 38 anos, foi morto a tiros após desentendimento ocorrido durante o evento. De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar (PM), o conflito aconteceu durante a confraternização que reunia diversas pessoas.

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Em meio à discussão, o suspeito, que estava acompanhado da esposa e dos filhos, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra Paulo. Testemunhas relataram que a vítima foi atingida por aproximadamente cinco tiros. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O crime provocou pânico entre os participantes, que correram em busca de proteção após ouvirem os disparos.



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Após o ataque, o autor deixou o sítio rapidamente em um veículo, levando consigo a família. A fuga mobilizou equipes da PM, que iniciaram buscas na região com base nas informações repassadas por testemunhas. Durante as diligências, os policiais receberam detalhes sobre o automóvel e conseguiram localizar o veículo trafegando pela rodovia PR-340. Na abordagem, o homem admitiu ser o responsável pelos disparos.

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Segundo a PM, o suspeito entregou espontaneamente aos agentes um revólver calibre .38. A arma apresentava indícios de uso recente e foi apreendida para perícia. Recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado às autoridades competentes, devendo responder pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Paulo César dos Santos residia em Telêmaco Borba (PR) e era proprietário de uma oficina mecânica no município. Conhecido por clientes e moradores da região, mantinha atuação no setor automotivo. O sepultamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (05) no Cemitério Municipal de Telêmaco Borba, reunindo parentes e pessoas próximas.

Embora o suspeito tenha sido preso em flagrante, a Polícia Civil (PC-PR) segue investigando as circunstâncias que levaram ao crime. Os investigadores trabalham para esclarecer a dinâmica da discussão ocorrida durante a festa e apurar detalhes sobre a motivação do homicídio. Depoimentos de testemunhas e laudos periciais deverão integrar o inquérito policial.