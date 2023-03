Empresário de Pitanga morre após acidente na PR-466

Da Redação

Morreu nesta quarta-feira (8), um empresário de Pitanga, no Paraná, após acidente registrado na PR 466, nas proximidades do trevo que dá acesso a Santa Maria do Oeste.

O motorista, identificado como Beroni de Oliveira, estava em um Ford/Fusion, com placas de Pitanga, que saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore. Ele morreu no local do acidente. Segundo informações de testemunhas, a vítima era proprietária da empresa Comatral.

O Corpo de Bombeiros foi até o local para prestar os primeiros socorros. A Polícia Rodoviária Estadual (PRF) e o Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã também foram acionados para as investigações necessárias.

As informações são do Blog do Berimbau.

fonte: Paulo Wolf





