Empresário de Paranavaí que estava desaparecido é encontrado morto

O empresário havia sido visto pela última vez na sexta-feira (24), em Porto Rico

O corpo do empresário Eclair Mestriner, de Paranavaí, município do noroeste do Paranavaí, foi encontrado nessa segunda-feira (27), próximo à ponte do Rio Pirapó, em Santa Fé. O homem havia sido visto pela última vez em Porto Rico, na última sexta-feira (24).

Eclair foi encontrado após uma investigação conjunta entre a Polícia Civil de Maringá e Paranavaí e a Polícia Militar de Santa Fé.

Os levantamentos das autoridades indicam que o empresário foi vítima de um latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte. Conforme o boletim da PC, duas mulheres foram pegas em Santa Fé conduzindo um Toyota/Corolla prata, que seria do Eclair. As autoridades acreditam que essas mulheres teriam atraído o empreendedor para o município.

Após isso, A PC de Maringá localizou um homem suspeito de ter envolvimento no crime, pois ele adquiriu o automóvel roubado, o que caracteriza receptação.

Ainda segundo a polícia, as investigações seguiram durante a madrugada de domingo (26) e uma arma de fogo, que pode ter sido usada no crime, foi apreendida.

Já na manhã de segunda-feira (27), a polícia encontrou o corpo de Eclair nas proximidades da ponte do Rio Pirapó, em Santa Fé. Havia documentos pessoais junto ao corpo do homem, fato que facilitou sua identificação.

"As equipes de perícia, IML e os policiais civis aguardam no local a chegada do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo e confirmar a identidade da vítima, que tudo indica, seja o empresário desaparecido. Quatro pessoas suspeitas de participação nos crimes estão presas, dois homens e duas mulheres, uma delas menor de idade, as quais responderão pelos crimes de latrocínio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver, assim que confirmada a identidade do corpo encontrado", diz a nota.

Com informações do Portal da Cidade Paranavaí.

