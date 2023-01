Empresário de Ortigueira é executado na tarde desta segunda (23)

Da Redação

Um homem foi executado na tarde desta segunda-feira (23), dentro de uma empresa de motos localizada no centro de Ortigueira, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência por volta das 17h25.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou uma grande movimentação de pessoas em frente a loja de motos. Conforme informações de testemunhas, a vítima foi morta a tiros de pistola e a princípio, é dona do estabelecimento.

As equipes da Polícia Civil, da Polícia Criminalística e do Instituto Médico-Legal (IML) estão local. Os órgãos responsáveis irão investigar a motivação do crime.

