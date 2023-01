Empresário de Maringá está detido na Papuda, em Brasília

Da Redação

Ao todo, o advogado paranaense faz a defesa de 36 paranaenses que foram detidos na capital brasileira

O advogado Luiz Fernando Vilasboas, que defende um empresário maringaense que foi preso em Brasília, no dia 9 de janeiro, após manifestações no Congresso Nacional, falou com a equipe do GMC Online na manhã desta sexta-feira (20).

O homem que está preso preventivamente em Brasília tem idade entre 47 e 58 anos e não tem antecedentes criminais. De acordo com Vilasboas, o maringaense não aparece em nenhuma filmagem ou fotografia durante os atos, mas participou de forma pacífica das manifestações.

Detido no Complexo Penitenciário da Papuda, o empresário deve esperar o fim do inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob a jurisdição do Ministro Alexandre de Moraes.

Ainda, o maringaense pode responder pelos crimes de atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano ao patrimônio público. Ao todo, o advogado paranaense faz a defesa de 36 paranaenses que foram detidos na capital brasileira.

Afastamento

O conselheiro tutelar Jesiel Carrara, de Maringá, pediu afastamento do cargo por 30 dias. A informação foi confirmada pela prefeitura e pela Secretaria da Criança e do Adolescente. O motivo do afastamento seria um tratamento psiquiátrico. O suplente já foi convocado para assumir o lugar dele no Conselho Tutelar.

Jesiel é investigado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) pela participação nos atos antidemocráticos do dia 8 deste mês em Brasília e desde então segue incomunicável. O MP publicou a determinação de instauração de inquérito civil no dia 9 e, no documento, havia fixado um prazo máximo de 48 horas para que fossem comunicadas à Promotoria de Justiça as providências adotadas pelo Município sobre a conduta do conselheiro.

Ao GMC Online, a Prefeitura de Maringá informou que: “conforme determinação do Ministério Público – que abriu inquérito civil para investigar a conduta do conselheiro Jesiel Carrara -, o município abriu processo administrativo de sindicância, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, com comissão instaurada”.

As informações são do site GMC Online.

