Empresário de Londrina é preso durante operação contra atos golpistas

Ele é suspeito de organizar uma excursão de 20 ônibus para a capital do país

Um homem foi preso em Londrina, no norte do Paraná, em uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta sexta-feira (27) contra envolvidos nos atos golpistas do último dia 8 em Brasília (DF). Claudio Mazzia é suspeito de organizar uma excursão de 20 ônibus para a capital do país após uma publicação nas redes sociais. As informações são do G1.

Na casa do diretor de uma construtora, a corporação ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão. À RPC, o irmão de Claudio, Ederson André Mazia, afirmou que o suspeito não é responsável por nenhum financiamento dos atos e que ele é um "patriota" que não concorda com a política atual.

O irmão disse ainda que ele nunca foi a Brasília. "Ele diz que o irmão não financiou nada, que é uma pessoa normal, um empresário, que nesse tempo aí não concorda com a situação política. [...] Ele simplesmente participou de alguns eventos que foi até o Tiro de Guerra, mas como patriota", afirmou para o G1.

Sobre a postagem nas redes sociais, o advogado disse ainda que se trata de uma montagem usando o nome do irmão.

O objetivo da operação é identificar pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram as ações de destruição aos prédios dos Três Poderes da República.

Em todo o país, a operação cumpre 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão. A ação ocorre simultaneamente no Paraná, outros quatro estados e no Distrito Federal.

Ainda de acordo com a PF, os fatos investigados "constituem, em tese, os crimes de": abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa; incitação ao crime; destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Terrorismo em Brasília

No dia 8 de janeiro, um grupo de bolsonaristas radicais invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

