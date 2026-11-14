Empresário de 39 anos morre em acidente entre caminhonete e trem no PR

O empresário carambeiense Thiago Oliveira do Prado, de 39 anos, morreu na madrugada deste sábado (14) após a caminhonete em que estava ser atingida por um trem, em Ponta Grossa. O acidente ocorreu no cruzamento da linha férrea com a Avenida Monteiro Lobato, no bairro Jardim Carvalho. Thiago ocupava o banco do passageiro e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local da colisão.

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O motorista da caminhonete também ficou ferido durante a batida. Ele foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado na sequência a uma unidade hospitalar da cidade. Após os trabalhos de perícia no local do acidente, o corpo do empresário foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

Thiago era bastante conhecido em Carambeí por sua atuação profissional no comércio de veículos, e sua morte repentina gerou forte comoção entre familiares, amigos e clientes. As circunstâncias e as possíveis responsabilidades pelo acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Com informações do portal aRede