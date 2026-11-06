Empresário de 29 anos morre em acidente na BR-277, no Paraná

O engenheiro civil, empresário e piloto de avião Lucas Festugato Canto, de 29 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na quarta-feira (4), no quilômetro 153 da BR-277, no trecho entre os municípios de Balsa Nova e Palmeira, na região dos Campos Gerais. A identidade da vítima, que é filho do médico Idelmar Marino Canto, ex-secretário municipal de Saúde de Cascavel, foi confirmada oficialmente nesta quinta-feira (5).

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Atualmente, o pai de Lucas atua como diretor do Hospital São Lucas, também no município do Oeste paranaense. Além da atuação de destaque do pai, o jovem pertencia a uma tradicional família ligada à área médica na cidade de Pato Branco, sendo neto do ginecologista Idelfonso Amoedo Canto e sobrinho de Idelfonso Amoedo Canto Junior, ambos já falecidos.

Lucas passou grande parte da vida em Cascavel, onde a família possui raízes históricas. Seus avós maternos figuram entre os pioneiros que contribuíram ativamente para o desenvolvimento e a formação do município. A morte precoce do engenheiro gerou forte comoção e pesar entre familiares, amigos e na comunidade, que utilizaram as redes sociais para lamentar a perda e homenagear a sua trajetória profissional e pessoal.