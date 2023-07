Empresário de 25 anos morre após capotar veículo

Siga o TNOnline no Google News

Morreu na manhã desta sexta-feira (14) o empresário Jean Carlos Ribeiro, de 25 anos, após um acidente no km 51 da PR-438, no Distrito de Guaragi, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

O carro em que a vítima conduzia capotou. Segundo o portal aRede, ele seguia a Ponta Grossa. O corpo dele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros embaixo do veículo capotado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo de Ribeiro. O local e horário do velório ainda não foram informados.

Amigos e familiares prestaram homenagem ao empresário. “A sua alegria contagiante sempre estará em nossas lembranças”, escreveu um amigo.

