Empresário atira contra jovens por causa de 'barulho' e é preso no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os jovens precisaram de atendimento médico

Um empresário acabou sendo preso na noite desta terça-feira (9) após atirar contra dois jovens que estavam em uma via pública de Curitiba, capital do Paraná. O homem estaria insatisfeito com supostos barulhos perto de sua casa e resolveu revidar com disparos de arma de fogo.

continua após publicidade .

Um jovem, de 19 anos, e um adolescente, de 17, acabaram sendo atingidos nas pernas e precisaram receber atendimento médico. A cena foi presenciada por testemunhas, que acionaram os policiais do BPRone e indicaram qual era a casa do empresário.

- LEIA MAIS: Morador de rua é agredido e jogado dentro de rio, no Paraná

continua após publicidade .

Durante abordagem, o suspeito inicialmente negou ser autor dos disparos e, depois, acabou contando uma versão controversa para os policiais. "Em um primeiro momento, negou os fatos e apenas confirmou que tinha uma arma de fogo. Nós continuamos conversando, explicando que tinha testemunhas e vítimas, daí ele disse que disparou em direção ao solo, mas não coincide porque temos dois baleados”, declarou o sargento Campos.

O empresário foi encaminhado para a Delegacia de Curitiba e, no local, não falou com a imprensa. As informações são do RicMais.

Siga o TNOnline no Google News