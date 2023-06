Empresária perde a luta contra o câncer e morre aos 48 anos

A empresária Luzia Maciel, 48 anos, morreu nesta terça-feira (13). Ela lutava contra um câncer e estava internada no Hospital Geral Unimed, em Ponta Grossa, no Paraná. Ativista nas questões de inclusão, ela deixa um filho de 16 anos, que é autista.

Luzia é proprietária do Salão Luma Estética e Beleza, que iniciou as atividades no Shopping Total. Conforme as informações repassadas por Narah Madureira, “o salão vai continuar e que ela fez questão de deixar tudo organizado para que seu legado tenha continuidade”.



Nas redes sociais, familiares, amigos e clientes postaram mensagens de pesar, ressaltando a bravura de Luzia na luta contra o câncer, o seu caráter empreendedor e suas ações inclusivas realizadas na cidade.

"Infelizmente nesta tarde chuvosa acabamos de receber a notícia que não queríamos saber. Nossa amiga Luzia Maciel do salão Luma Estética, onde minhas filhas e minha neta trabalhavam, Jesus chamou ela para volta para a casa do pai. Estamos com o coração partido, mas Deus sabe de todas as coisas em nossas vidas e tem tempo para todas as coisas. Agradeço por tudo que ela fez por minha família por estes 6 anos de convivência com minhas filhas. Descansa em paz. Você deixou um legado de amor e fé. Lutou muito, mas infelizmente perdeu a batalha, mas agora está em outra casa do pai onde não tem tristeza nem dor. Um dia nos encontraremos nesta cidade que Jesus foi preparar para nós. Descansa em paz minha amiga”, disse Lindamir Schade.

Luzia morava à Rua Jose Pedro de Carvalho,146, em Nova Rússia. O corpo está sendo velado na Capela da Funerária Princesa. O sepultamento acontece na quarta-feira (14), às 10h, no Cemitério Parque Campos Gerais.

Com informações de aRede

