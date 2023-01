Empresária é morta a tiros pelo ex-marido e enteado no Paraná; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rozélia foi morta no dia 7 de janeiro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando a morte de uma empresária, ocorrida no dia 7 de janeiro, às margens da BR-476, em frente a uma refinaria, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. A vítima, identificada como Rozélia Maria Martins Caldas, de 50 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido José Dirceu Caldas e o filho dele, Jonatas Caldas. A dupla está foragida.

continua após publicidade .

Segundo a PC, pai e filho cometeram o feminicídio porque Rozélia havia iniciado um novo relacionamento amoroso.

Leia também: Homem tenta atear fogo na própria casa, com a família dentro

continua após publicidade .

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a mulher tentando fugir de um dos homens, mas acabou sendo baleada. As câmeras registraram o clarão do disparo.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrência, Rozélia foi morta com um tiro nas costas e, aparentemente, com outro na cabeça.



No sábado (14), policiais civis cumpriram mandados de busca nas residências dos foragidos e apreenderam documentos e aparelhos eletrônicos que, segundo a investigação, comprovam o crime.

Conforme a polícia, o carro utilizado para abordar a vítima na noite do feminicídio foi encontrado em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba , e outro veículo, utilizado para a fuga, estava em um posto de gasolina em Curitiba.

continua após publicidade .

Os veículos foram apreendidos.

Denúncias

A Polícia Civil pede o auxílio da população para a localização dos procurados.

fonte: Divulgação/PCPR Pai e filho estão foragidos

As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou pelo (41) 3641-6000, diretamente à equipe de investigação da Delegacia da Mulher e do Adolescente da PCPR em Araucária.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News