Empresária de 38 anos é encontrada morta dentro de casa em Ponta Grossa

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A empresária Henny Araújo, de 38 anos, dona de uma boutique em Ponta Grossa (PR), foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) em sua residência no bairro Nova Rússia. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.



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O caso mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), da Criminalística, da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que isolaram o local para coleta de evidências e levantamentos técnicos.



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O corpo foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa, onde passará por necropsia para determinar oficialmente a causa da morte. O caso segue sob apuração.

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