Empresária de 38 anos é encontrada morta dentro de casa em Ponta Grossa
Henny Araújo era dona de uma boutique; a causa da morte ainda não foi divulgada
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 21:48:44 Editado em 21.05.2026, 21:48:39
O caso mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), da Criminalística, da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que isolaram o local para coleta de evidências e levantamentos técnicos - Foto: Reprodução/aRede
A empresária Henny Araújo, de 38 anos, dona de uma boutique em Ponta Grossa (PR), foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) em sua residência no bairro Nova Rússia. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.
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O caso mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), da Criminalística, da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que isolaram o local para coleta de evidências e levantamentos técnicos.
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O corpo foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa, onde passará por necropsia para determinar oficialmente a causa da morte. O caso segue sob apuração.
Com informações do portal aRede, parceiro do TNOnline
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