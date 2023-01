Empresa se solidariza e realizará formatura de alunos de medicina

Da Redação

Os formandos de medicina de uma instituição de Maringá, que não tiveram sua formatura realizada por uma empresa de formaturas de Santa Catarina, mesmo após terem pago em torno de R$ 3 milhões, apesar de todo o transtorno enfrentado, receberam uma boa notícia.

Uma empresa maringaense especializada em formaturas, em solidariedade aos formandos, resolveu organizar uma festa de formatura para os alunos de medicina em poucas horas, tendo em vista que estava prevista para ocorrer neste sábado (21) às 21 horas.

De acordo com informações, a festa ocorrerá com 40 formandos do total de 123 que estavam previstos para irem ao baile de formatura contratado anteriormente.

