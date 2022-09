Empresa que controlava idas de funcionária ao banheiro é condenada

Da Redação

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou uma empresa de telefonia de Maringá, norte do Paraná, a pagar uma indenização de R$ 10 mil a uma ex-funcionária. Ela processou a empresa pois era limitada a ir ao banheiro.

De acordo com a ação, a empresa descontava valores de um 'prêmio de incentivo" para saídas que demorasse mais de cinco minutos.

A mulher trabalhou na empresa de telefonia entre os anos de 2015 e 2016. As pausas no trabalho seriam controladas por meio de um sistema e a funcionária teria sido vítima de assédio pelo seu superior, com ameaças e advertências verbais.



As pausas ocasionadas pelas idas ao sanitário influenciavam no valor final do salário da atendente de telemarketing.

No processo, a empresa acusada afirmou que não limitava o tempo de uso do banheiro e que intervalos legais eram concedidos, de acordo com as normas da legislação trabalhista.

Em um parecer de um dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a magistrada Kátia Magalhães Arruda afirmou que a atitude da empresa é uma “ofensa à dignidade”.

Com informações da Folha de São Paulo e do GMC Online.

