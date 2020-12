Empresa paranaense, Ferragens Negrão investe R$ 63 milhões no Estado - TNOnline

Continua após publicidade

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta segunda-feira (7) com a diretoria da Ferragens Negrão, empresa paranaense que atua há 52 anos no mercado de ferramentas para construção civil e que planeja investir R$ 63 milhões no Estado. No encontro foi apresentada a primeira parte desse aporte, de R$ 19 milhões, que aconteceu em um novo Centro de Distribuição e em uma loja em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

“Estamos felizes com esse investimento, com a geração de emprego, com o crescimento dessa empresa que é genuinamente paranaense. Um investimento sempre é uma decisão dura e muito planejada. Estamos investindo em questões logísticas para colaborar cada vez mais com esse crescimento”, disse o governador Ratinho Junior.

A empresa tem um protocolo de investimento dentro do programa de incentivos fiscais do Governo do Estado e construiu um novo complexo de 9 mil metros quadrados em São José dos Pinhais, sendo 6,5 mil metros quadrados de um Centro de Distribuição e 2,5 mil metros quadrados em um varejo.

Esse investimento de R$ 19,043 milhões, que é resultado da adesão ao programa da Secretaria da Fazenda e da Invest Paraná, foi executado entre julho de 2017 e meados de 2020 e também envolve máquinas e equipamentos. O empreendimento gera 90 empregos diretos.

“Agora estamos vislumbrando locais para fazer novos Centros de Distribuição no Paraná, que é um estado acolhedor, que tem mão de obra qualificada e que faz com que tenhamos mais segurança nos investimentos”, destacou Mauro Antônio Saling, diretor financeiro da Ferragens Negrão. Segundo ele, os aportes nesses novos Centros de Distribuição acontecerão nos próximos dois anos.

A Ferragens Negrão emprega, ao todo, 640 pessoas no Paraná e 1,1 mil fora do Estado, com 16 unidades de distribuição localizadas em todo o Brasil. É uma das maiores distribuidoras atacadistas de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos para revendedores, com um portfólio de 25 mil itens – cerca de 30% do seu cardápio envolve importações. A empresa também exporta para países do Caribe.

EMPRESA - A Ferragens Negrão é uma empresa paranaense, sediada em Curitiba há 52 anos, que atua no mercado atacadista de materiais de construção, ferragens e ferramentas. É líder nesse segmento no País. O nome é uma referência ao primeiro estabelecimento da empresa, na Rua João Negrão, tradicional endereço comercial da Capital paranaense, que, à época, contava com cinco funcionários.

BR DO MAR – No encontro, o governador e os empresários também discutiram o projeto da BR do Mar, que tramita no Congresso Nacional. O texto estimula a navegação de cabotagem e visa a diminuição de custos do transporte dos produtos no território nacional, favorecendo a competitividade das empresas brasileiras, principalmente para aquelas que dependem de distribuição em diversos estados. Essa modalidade tem crescido 10% ao ano.

PRESENÇAS – Estiveram presentes no encontro o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior; o diretor de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; o diretor de Mercado da Invest Paraná, Gustavo Sejas; o gerente fiscal da empresa, Roberto de Avelar; e a advogada Cristina Ivankiw Leiria.