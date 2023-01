Empresa de SC dá golpe de quase R$ 3 milhões em formandos no PR

Da Redação

A tão sonhada formatura dos estudantes de medicina de uma instituição de Maringá, norte do Paraná, acabou se tornando um pesadelo. Isso porque, ao longo de cinco anos, eles pagaram um total de aproximadamente R$ 3 milhões para que o evento acontecesse, porém, a empresa responsável pela festa, que é de Florianópolis, Santa Catarina, não irá realizá-la.

Os formandos utilizaram as redes sociais para mostrar a indignação que estão sentindo. Uma delas, por exemplo, publicou no Instagram uma denúncia contra a organizadora do evento. "A empresa deu um calote de cerca de R$ 3 milhões em nós!", diz.

"Meu sonho de formatura acabou virando um PESADELO!", desabafa.

As suspeitas contra a empresa começaram a surgir na última quinta-feira, dia 19 de janeiro, data em que ocorreu o jantar de formatura dos estudantes.

Em grupos do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, circulam imagens de como foi o jantar de formatura, e muitos se queixaram que a refeição não saiu antes das 23h. Inclusive, em alguns vídeos que foram divulgados, é possível ver que a mesa que comporta os alimentos está vazia.

No Buffet, foram servidos carne de porco frita, arroz e salada para os convidados.



A festa de formatura ocorreria neste sábado (21), no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá, porém, a empresa pediu um novo valor para cada aluno, de aproximadamente R$ 2.500, sendo que tudo já estaria pago.

Por conta disso, a estrutura da festa começou a ser desmontada. Além disso, a cerimônia contaria com a presença de uma dupla sertaneja, Mateus e Kauan, no entanto, os cantores cancelaram sua participação na formatura, por falta de pagamento.

