Empresa de Sabáudia fica destruída após incêndio; veja

Uma empresa que fabrica bobinas de papelão pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (6), em Sabáudia, no norte do Paraná. Pelo menos quatro equipes dos Bombeiros de Arapongas, de Apucarana e a Defesa Civil da cidade combateram as chamas.

As chamas foram vistas de longe e o fogo só foi controlado nesta manhã. Nenhuma pessoa ficou ferida. Veja:

As causas do incêndio serão apuradas.

(vídeo: Luis Melo repórter de Sabáudia)

