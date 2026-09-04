Empregada doméstica é encontrada morta em piscina de residência em Maringá

O caso é investigado pela Polícia Civil e, inicialmente, é tratado como um possível acidente de trabalho

Uma empregada doméstica foi encontrada morta dentro da piscina de uma residência na tarde desta quinta-feira (3) na Rua Irmã Isabel Padiema, no Jardim Liberdade, em Maringá. O caso é investigado pela Polícia Civil e, inicialmente, é tratado como um possível acidente de trabalho.

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Segundo informações apuradas pelo Plantão Maringá, a funcionária foi localizada por um dos moradores da casa onde trabalhava. O homem havia saído da residência e, ao retornar, percebeu que a mulher não estava no interior do imóvel.

Ao ir até a área externa para fumar um cigarro, o morador encontrou a vítima dentro da piscina. Ele retirou a mulher da água e iniciou imediatamente uma tentativa de reanimação, realizando massagem cardíaca. Equipes de resgate foram acionadas, mas, quando chegaram ao local, apenas puderam constatar o óbito.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas, e o local foi isolado para os trabalhos de investigação. A piscina onde a mulher foi encontrada tem aproximadamente um metro de profundidade. A principal suspeita inicial é de que a funcionária tenha caído na água e não conseguido sair.

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As circunstâncias exatas da ocorrência ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil investiga o caso para determinar como aconteceu a queda e o que provocou a morte da funcionária. O caso é tratado, inicialmente, como um possível acidente de trabalho. A investigação deverá apurar todos os elementos relacionados à ocorrência antes de definir a causa e as circunstâncias da morte.

Com informações do Plantão Maringá