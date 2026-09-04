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FATALIDADE

Empregada doméstica de 69 anos morre após cair em piscina de residência em Maringá (PR)

Imagens de segurança mostram o momento em que a trabalhadora escorrega e cai na água

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Empregada doméstica de 69 anos morre após cair em piscina de residência em Maringá (PR)
Autor Alzira Batista tinha 69 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A empregada doméstica Alzira Batista, de 69 anos, foi encontrada morta dentro da piscina da residência onde trabalhava, localizada no Jardim Liberdade, em Maringá, noroeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (3). A tragédia foi descoberta por um dos moradores do imóvel, que notou a ausência da trabalhadora no interior da casa ao retornar do trabalho e acabou localizando a vítima submersa na área externa.

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Segundo informações apuradas pelo site Plantão Maringá, assim que o morador avistou a funcionária na água, o morador realizou o resgate imediato e iniciou procedimentos de reanimação cardíaca enquanto aguardava a chegada do socorro. Equipes de emergência foram deslocadas até o endereço e deram continuidade ao atendimento, mas não obtiveram resposta e precisaram constatar o óbito da idosa ainda no local.

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Imagens registradas por uma câmera de segurança do imóvel capturaram o momento exato do acidente e já estão sob análise. As gravações mostram que Alzira descia uma escada quando escorregou e caiu na piscina. A principal hipótese trabalhada pelas autoridades é que a vítima tenha batido a cabeça durante a queda e perdido a consciência, o que a impediu de sair da água.

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A Polícia Militar e a Polícia Civil isolaram a área para a perícia, e a dinâmica do acidente e a causa exata da morte serão confirmadas pelos laudos periciais.

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