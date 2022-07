Emissora do Paraná afasta apresentador após comentário machista

Da Redação

O comentário foi feito no mesmo dia em que um médico anestesista foi preso por abusar sexualmente de uma gestante durante o parto cesárea

Na noite desta terça-feira (12), Tony Lagos foi afastado do comando do programa "Voz do Litoral", da emissora TVCI, do Paraná, após ter feito um comentário machista ao vivo. O apresentador afirmou, durante a exposição de um caso em que um homem matou o amigo por ter assediado sua esposa, que os casos de assédio acontecem, porque mulheres "dão liberdade" aos abusadores.

“Para um homem, me desculpe, eu penso isso, quem pensa o contrário eu respeito também, mas para um homem chegar ao ponto de mexer com uma mulher, cantar, passar mão na mulher é porque também ela, ali atrás, ela também deu uma certa liberdade, porque a mulher, quando ela se impõe, ela impõe respeito, o homem não é burro, qual o homem que vai fazer gracinha ou vai querer passar a mão na mulher?”, disse ele, na edição de segunda-feira (11), do “Voz do Litoral”, com sede em Paranaguá. Assista o vídeo no final da matéria.

O comentário foi feito no mesmo dia em que um médico anestesista foi preso por abusar sexualmente de uma gestante durante o parto cesárea, no Rio de Janeiro.

A emissora, em nota publicada, pediu desculpas e afirmou repudiar a opinião do apresentador contratado. Tony Lagos foi afastado da apresentação do programa. "A TVCI vem informar que, em virtude do comentário inaceitável feito ao vivo, durante o programa Voz do Litoral, o apresentador Tony Lagos foi afastado por tempo indeterminado e que, a partir desta quarta-feira, quem apresenta o Voz no Litoral é a jornalista Diana Tulio, profissional com 14 anos de trabalho dentro da emissora."





REPERCUSSÃO

A fala do jornalista foi retirada da transmissão ao vivo, no Youtube, e o vídeo viralizou nas redes sociais. A apresentadora Astrid Fontenelle, a atriz Bia Arantes e os cantores Negra Li e Seu Jorge são alguns dos que se uniram ao coro de internautas para pedirem a demissão de Tony Lagos após a declaração machista.

Veja abaixo uma das pessoas que se mostraram indignadas com o caso, nas redes sociais:

O apresentador Tony Lagos jogou sua opinião de merd@ ao vivo, e hoje a tvci só coloca uma nota pedindo desculpas por comentários feitos de forma errônea 🤡, e agora o "afastaram" p tentar abafar o caso. Hoje ele entrou no ar como se nada tivesse feito 🤡





Assista o vídeo que contém a fala que causou o afastamento do apresentador Tony Lagos nesta terça-feira (12):

Fonte: Informações BandaB.

