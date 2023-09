Embriagado, pai de família causa confusão e fere filha com tiro no PR

Uma confusão envolvendo familiares terminou com uma jovem ferida e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) na noite dessa quinta-feira, 7 de setembro. De acordo com as informações da corporação, o fato foi registrado em uma residência no bairro Guarituba, em Piraquara, município da Região Metropolitana de Curitiba.

Um pai de família chegou em casa alterado e se desentendeu com os familiares. Armado, ele passou a fazer ameaças aos moradores.

Em um certo momento, ele efetuou um disparo de arma de fogo contra uma porta, porém, não esperada que sua filha, de 22 anos, estivesse do outro lado. A jovem foi baleada nas costas e precisou de atendimento médico.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário Cajuru, na capital.

Apesar de ter ferido a filha, o homem embriagado continuou a fazer ameaças.

A Polícia Militar chegou no local e efetuou a prisão em flagrante. No local foram apreendidos facões, três espingardas e um revólver. A família contou que esta não é a primeira vez que o homem fica alterado.

