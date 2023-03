Embriagado, motorista causa confusão ao fugir de atendimento médico

Da Redação

O jovem saiu correndo, mas foi alcançado pelos bombeiros e preso pela PM

Um motorista embriagado causou uma grande confusão na noite deste domingo (05), após sofrer um acidente de trânsito. O homem não conseguiu frear o carro em um cruzamento e acabou colidindo contra a grade de uma casa.

O acidente aconteceu no bairro Parolin, em Curitiba, capital do Paraná. Com ferimentos, o homem precisou ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas decidiu fugir no meio do procedimento.

De acordo com informações da RicMais, o motorista recebia o atendimento médico dentro da ambulância quando, com a possibilidade da chegada da Polícia Militar (PM), resolveu fugir. O jovem saiu correndo, mas foi alcançado pelos bombeiros.

Quando retornou a ambulância, o rapaz xingou testemunhas e a equipe de reportagem da RICtv, que estava no local. “Eu estou errado, mas o cara quer 'me tirar’' Fugi porque os caras queriam me enforcar", declarou o motorista.

O homem foi preso pelas equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Fonte: Informações RicMais.

