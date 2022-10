Embriagado, empresário teria atropelado a namorada, de propósito

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O carro, importado, foi apreendido, com mais de R$ 40 mil em dívidas

Um empresário de 72 anos foi preso na madrugada deste sábado (22), em Curitiba, acusado de ter atropelado, de propósito, a namorada, uma mulher de 44 anos, que é cobradora de ônibus. Ele estaria embriagado e o acidente ocorreu próximo de onde eles moravam, na Cidade Industrial de Curitiba. A mulher, com a perna quebrada, foi levada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

continua após publicidade .

Segundo se informou, o empresário teria, ainda se negado a fazer o teste de bafômetro. Porém, como apresentaria sinais de embriaguez, foi levado para a delegacia de polícia. A Polícia Militar lavrou um termo de constatação e o motorista foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). A declaração de pessoas que teriam testemunhado a ocorrência também foi anexada ao boletim de ocorrência.

O carro que era conduzido pelo empresário também foi apreendido. É um carro importado, da marca Audi, com mais de R$ 40 mil em dívidas, segundo informou a polícia.

continua após publicidade .

Outro aspecto registrado na ocorrência é que o atropelamento pode ter sido proposital. Testemunhas ouvidas pela Polícia no local afirmaram que o homem havia passado de carro por várias vezes pelo local, antes de atingir a vítima. Uma testemunha teria dito inclusive que a própria vítima também teria afirmado que o atropelamento foi proposital. Familiares teriam informado que as brigas do casal seriam constantes.

Com Informações Banda B

Siga o TNOnline no Google News