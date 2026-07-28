Embarcação com turistas vira e deixa um morto nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná

Acidente no Parque Nacional do Iguaçu envolve seis integrantes de uma mesma família da Holanda; saiba mais

Um turista holandês de 26 anos morreu no início da tarde desta terça-feira (28) após o tombamento de uma embarcação de passeio do Macuco Safari no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A confirmação do óbito foi feita pela gerência da própria empresa prestadora do serviço à TV Globo. O jovem realizava o passeio acompanhado de familiares, que haviam chegado à cidade na segunda-feira (27) e tinham viagem de retorno agendada para quinta-feira (30).



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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h20 para atender a uma ocorrência de busca e salvamento aquático no local. Além do jovem que perdeu a vida, outras cinco pessoas estavam no barco no momento do acidente. Três passageiros recusaram encaminhamento médico por não apresentarem ferimentos, enquanto outros dois foram levados ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck para avaliação detalhada.

Entre os internados está um homem de 49 anos, que deu entrada na unidade de saúde consciente, orientado e respirando sem auxílio de aparelhos. A outra pessoa encaminhada ao hospital é genro do paciente e permanece em observação, embora não tenha necessitado de intervenção médica direta.

O jovem morto no acidente estava com a namorada no passeio e integrantes da família dela (pais, irmã e cunhada).



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O Macuco Safari é uma das atrações turísticas mais tradicionais do Parque Nacional do Iguaçu e combina trilhas pela Mata Atlântica com navegação aproximada às quedas d’água das Cataratas. Até o momento, as circunstâncias e a dinâmica que levaram ao tombamento do barco permanecem desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

A empresa responsável pelo passeio suspendeu as atividades no local na tarde desta terça-feira após o acidente. Em nota, a empresa lamentou a morte e disse que está colaborando integralmente com as autoridades, disponibilizando todas as informações necessárias para a investigação. Veja na íntegra abaixo

A Capitania Fluvial do Rio Paraná, da Marinha do Brasil, informou que instaurará um inquérito para "investigar as circunstâncias do acidente". Na última quinta-feira (23), a passarela próxima às quedas precisou a ser fechada por conta de uma vazão seis vezes acima da média. O fluxo chegou a 9,1 milhões de litros de água por segundo. No entanto, a ligação do acidente com o aumento da vazão não foi confirmada oficialmente. Veja na íntegra abaixo

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VEJA A NOTA DIVULGADA PELA MARINHA DO BRASIL

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP), tomou conhecimento, na data de hoje, de um incidente ocorrido no Rio Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu (PR), envolvendo uma embarcação da empresa privada que realiza passeios turísticos na região das cataratas.



Após o acionamento, uma Equipe de Inspeção Naval da Capitania Fluvial do Rio Paraná deslocou-se prontamente ao local da ocorrência para prestar o apoio necessário, realizar os levantamentos iniciais e acompanhar as medidas adotadas pelas equipes de emergência envolvidas no atendimento.

A Capitania Fluvial do Rio Paraná instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), conforme previsto na Lei nº 9.537/1997 (LESTA) e na regulamentação da Autoridade Marítima, com a finalidade de apurar as circunstâncias, causas e eventuais responsabilidades relacionadas ao incidente.

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A Marinha do Brasil permanece acompanhando a ocorrência e colaborando com os demais órgãos envolvidos, reafirmando seu compromisso com a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nas águas e a prevenção de incidentes no tráfego aquaviário.

Veja o que diz a empresa Macuco Safari

"A empresa Macuco Safari informa que, por volta das 12h desta terça-feira, ocorreu um acidente envolvendo uma de suas embarcações durante a operação de passeio nas Cataratas do Iguaçu. Oito pessoas – seis turistas e dois tripulantes – estavam a bordo de uma das embarcações, sendo três mulheres e três homens.

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Todos foram resgatados imediatamente após o ocorrido, com atuação integrada das equipes operacionais e dos órgãos públicos de resgate. Dois deles foram encaminhados para o hospital de Foz do Iguaçu.

Apesar de todos os esforços das equipes de socorro, uma das vítimas, um turista holandês, não resistiu e faleceu. A empresa manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de um dos turistas e solidariza-se com os familiares e amigos da vítima. Ela segue prestando assistência às vítimas, oferecendo todo o suporte necessário.

No momento, as causas do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes, com os quais a empresa está colaborando integralmente, disponibilizando todas as informações necessárias para a investigação.

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O Macuco Safari é uma empresa que atua há mais de 40 anos no Parque Nacional do Iguaçu, recebendo visitantes do mundo inteiro. É uma empresa comprometida com a segurança dos seus clientes, possuindo todas as certificações e licenças, operando com veículos elétricos e embarcações modernas e seguras."

Confira o posicionamento da PC-PR

A Polícia Civil também foi até o Parque Nacional do Iguaçu.

"A PCPR informa que, até o momento, a ocorrência não foi registrada na PCPR. Ainda assim, após o conhecimento dos fatos, equipes policiais se dirigiram até o local para as primeiras diligências".

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