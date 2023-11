Embarcação com 5 pessoas vira em meio a represa em Primeiro de Maio

Um barco com cinco pessoas naufragou na região do Rio Paranapanema, próximo à Ilha do Sol, no município de Primeiro de Maio, na Região Metropolitana de Londrina (RML), na tarde desta sexta-feira (3). As informações são do Tem Londrina.

continua após publicidade

Informações divulgadas por equipes de resgate no local contradizem a confirmação da Polícia Militar (PM) de Londrina, publicada por volta das 17h25, e apontam que duas pessoas que estavam na embarcação permanecem desaparecidas.

-LEIA MAIS: DER-PR informa a situação das rodovias estaduais nesta sexta-feira (3)

continua após publicidade

De acordo com a PM, quando o barco naufragou, uma das vítimas conseguiu nadar até a margem. Outras duas foram encontradas com vida, minutos após o incidente.

A polícia divulgou a informação de que os outros dois ocupantes teriam sido resgatados com vida por barcos particulares que ajudavam nas buscas. No entanto, equipes que participam da operação, incluindo o Corpo de Bombeiros e Marinha, espalhados pela região, não confirmam a versão da PM.

Às 19h30, a assessoria da Polícia Militar confirmou que as duas pessoas seguem desaparecidas.

continua após publicidade

Segundo informações preliminares, todas as pessoas estariam usando colete salva vidas.

Conforme apurou TEM, as buscas ainda continuam na região.

Inicialmente a polícia divulgou que os resgatados foram levados até condomínio no município de Sertaneja. A reportagem manterá as atualizações do caso.

Siga o TNOnline no Google News