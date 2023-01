Embarcação afunda na Ilha do Mel no PR; 15 vítimas foram resgatadas

Da Redação

No total, 13 profissionais auxiliaram na ocorrência

Uma embarcação naufragou na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná, por volta das 10h45 desta quinta-feira (26). A aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo o BPMoa, a embarcação estava na Praia de Encantadas quando afundou. Todas as 15 pessoas que estavam no barco utilizavam colete salva-vidas e foram resgatadas e liberadas do local.

"Todas as vítimas, oito mulheres, quatro crianças e três homens, utilizavam coletes salva-vidas, foram resgatadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e liberadas no local", informou o Corpo de Bombeiros.

Conforme informações, a embarcação estava em um passeio ao redor da ilha, quando foi surpreendida por uma onda e acabou naufragando. No total, 13 profissionais auxiliaram na ocorrência.

Veja imagens do momento do resgate: null - Vídeo por: tnonline

