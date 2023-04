Em viagem com o marido, caminhoneira morre em acidente na PR-239

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu no domingo de Páscoa

O domingo de Páscoa (9) foi marcado por uma tragédia na PR-239, entre os municípios de Reserva e Candido de Abreu, no Paraná. Um caminhoneira, de 51 anos, morreu após o caminhão que conduzia sair da pista e colidir contra uma árvore.

continua após publicidade .

A mulher seguia viagem junto com o marido, que dirigia um outro caminhão logo atrás da esposa. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 17 horas, no quilômetro 25 da rodovia estadual.

- LEIA MAIS: Mulher morre atropelada por motociclista embriagado na PR-436

continua após publicidade .

A tragédia envolvendo um caminhão Volvo FH 12 380, com placas de Paranaguá, mobilizou equipes da Defesa Civil de Reserva, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram a vítima presa nas ferragens e já sem vida. O corpo da caminhoneira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

As causas do acidente ainda não foram descobertas, mas a PRE investigará o acidente.

Siga o TNOnline no Google News