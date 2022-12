Em seis horas, PRF apreende mais de 1,5 tonelada de maconha no Paraná

Da Redação

Em apenas seis horas de trabalho, na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de pouco mais de 1,5 mil quilos de maconha, em três ocorrências registradas na região Oeste do Paraná. (Assista abaixo)

No início da madrugada desta quarta-feria (14), policiais rodoviários federais perseguiram um motorista que dirigia um Peugeot 408 na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu/PR, na região Oeste do Paraná. Durante a fuga, ele perdeu o controle do carro e colidiu em uma árvore. Apesar da colisão, ele conseguiu fugir em uma área de mata.

Na vistoria, os policiais encontraram 520 kg de maconha que eram transportados no carro. A droga e o carro foram entregues na polícia judiciária.



Mais tarde, já no final da madrugada desta quarta-feira (14), por volta das 5h30, em Cruzeiro do Oeste, a PRF, em mais uma perseguição a um motorista, que dirigia um Nissan Kicks, conseguiu apreender 347 kg de maconha. O motorista, que utilizava um dispositivo de fumaça no carro, conseguiu fugir. A droga e o carro foram entregues na polícia judiciária.

Já no início da manhã, por volta das 6h30, novamente em Santa Terezinha de Itaipu/PR, policiais rodoviários federais abordaram o motorista de um caminhão na BR-277. Perguntado, ele disse que transportava uma mudança de Santa Catarina para Foz do Iguaçu/PR.

Na vistoria, os policiais encontraram um fundo falso no teto do compartimento de cargas e encontraram 750 kg de maconha. O motorista, de 37 anos, disse que a droga seria entregue em Pinhalzinho/PR, onde reside. Ele foi detido e encaminhado, com a droga e o caminhão para a polícia judiciária.

Confira as apreensões realizadas pela PRF:

