Em Sabáudia, 28ª Expotécnica prevê levar tecnologias a 4 mil pessoas

Promovida pelo Estado do Paraná, em Sabáudia, acontecerá 28ª Expotécnica. Extensionistas e pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná se dedicam há meses aos preparativos do evento, que acontece de 12 a 14 de Julho, na Comunidade 21 de Sabáudia.

O evento será aberto na quarta-feira (12), com início às 9 horas da manhã, com o 28º Encontro da Mulher, que debaterá a agricultura familiar e a previdência social.

O objetivo é levar à população rural informações sobre seus direitos e deveres quanto à aposentadoria, pois, por lei, o produtor familiar tem o direito de se aposentar como segurado especial rural. Para isso, é necessário observar regras e critérios de acesso que são distintos de outras modalidades de aposentadoria.

Esses aspectos serão debatidos durante o encontro a fim de ampliar e facilitar o acesso de todos que têm direito a duas políticas públicas, Agricultura Familiar e Previdência Social. O encontro continua na quinta-feira (13), no auditório principal da Expotécnica.

