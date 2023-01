Em passeio romântico, casal do PR filma o próprio acidente de balão

Da Redação

A namorada sofreu uma fratura na tíbia e na fíbula; ele quebrou o fêmur, as costelas e o pé

Um casal paranaense realizava um passeio romântico de balão em Praia Grande, Santa Catarina, nesta quarta-feira (25), quando passou por um momento de terror após sofrer um acidente. O balão em que os curitibanos estavam, enroscou em cabos de energia e caiu.

Fabricio Pacholock gravava um vlog do passeio com a amada, quando o balão acabou caindo. Nas redes sociais, o influenciador falou sobre o acidente e agradeceu a equipe médica que prestou os socorros. Assista o vídeo no final da matéria.

“Estavam sendo as melhores férias de nossas vidas, um lugar incrível, passeios incríveis, porém hoje sofremos um acidente, tivemos algumas fraturas, tudo muito pequeno perto da gravidade do acidente, Deus cuidou da gente e nos deu mais uma chance hoje", contou Fabricio.

"Obrigado a todos os funcionários da empresa que nos socorreram, toda a assistência da equipe, enfermeiras e médicos que cuidaram da gente”, escreveu Pacholock.

O acidente aconteceu por volta das 06 horas da manhã desta quarta-feira (25), e o casal fazia uma gravação do passeio que tinha tudo para ser sensacional. Os registros foram publicados no canal de Pacholock, no YouTube. "Estava fazendo um vloguer do passeio para meu canal, não era esse o fim que eu queria, mas tudo foi registrado e está em meu canal", disse o influenciador.

De acordo com Fabricio, a namorada sofreu uma fratura na tíbia e na fíbula; ele quebrou o fêmur, as costelas e o pé. "Vocês viram que o momento que o balão tocou o chão acabou tocando o cabo de energia, a cesta tombou, eu bati o peito na haste do balão, caiu o cilindro por cima da gente. Começou a pegar fogo em um dos cilindros. Graças a Deus tinha gente que conseguiu afastar, porque alguns instantes achei que íamos morrer queimados, com a perna quebrada não conseguimos nos movimentar”, relatou o influencer.

Em nota enviada ao ND+, a Prefeitura de Praia Grande lamentou o ocorrido e informou que montou um comitê para apurar as causas do acidente.

