Em oito meses, Paraná cria mais de 76 mil vagas de emprego com carteira assinada

Somente o setor de serviços respondeu por 61% de todos postos de trabalho criadas no Estado no período

O Paraná abriu 76.261 novas vagas com carteira assinada nos primeiros oito meses de 2026 e se consolidou como o quarto estado do Brasil na geração de empregos formais no ano. O saldo, que representa a diferença entre as 1.434.283 contratações e 1.358.022 desligamentos no período, consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Além do destaque nacional, o Paraná também teve o melhor desempenho entre os estados da região Sul, à frente de Santa Catarina, que abriu 66.906 novas vagas entre janeiro e agosto, e do Rio Grande do Sul, com 38.054 novos postos de trabalho, menos da metade dos gerados no Paraná no período.

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Somente o setor de serviços respondeu por 61% de todas as vagas criadas no Estado no período, com 46.795 novos postos de trabalho. A indústria vem na sequência, com 16.600 novas vagas, seguida pela construção (10.034) e pelo comércio (3.823). A agropecuária fechou em baixa, com saldo negativo de -991 vagas.

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Em agosto, o Paraná fechou com um saldo de 8.009 vagas, diferença entre as 173.438 admissões e 165.429 demissões realizadas no mês. Foi o melhor resultado do Sul, com Santa Catarina fechando o mês com 4.452 novos postos e o Rio Grande do Sul com saldo negativo de -1.611.

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Mais uma vez, os serviços puxaram as contratações de agosto, com 5.076 novas vagas, 63% do saldo total. O comércio aparece na sequência, com 1.809 postos, seguido pela construção (1.067) e pela indústria (130). A agropecuária teve saldo negativo no mês, com -73 vagas.

CIDADES – Entre os municípios paranaenses, 72% tiveram saldo positivo na geração de emprego entre janeiro e agosto, com 289 cidades com mais admissões do que desligamentos no período. Em sete, o número de contratações e demissões foi o mesmo, e as outras 103 apresentaram saldo negativo no acumulado do ano.

Curitiba liderou, com 18.227 novas vagas. Toledo (4.855), Londrina (3.577), Maringá (3.364), Cascavel (2.670), São José dos Pinhais (2.645), Araucária (2.216), Foz do Iguaçu (2.088), Arapongas (1.590) e Cambará (1.570) completando o top 10.

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Já em agosto, quem ficou na dianteira no mercado de trabalho foi Foz do Iguaçu, com saldo 1.028 vagas. A Capital aparece na sequência, com 906 novos postos, seguida por Toledo (759), Londrina (559), São José dos Pinhais (524), Cascavel (451), Araucária (413), Pato Branco (408), Campina Grande do Sul (326) e Umuarama (284).

Entre os 399 municípios, 201 tiveram saldo positivo na geração de empregos. Em outros 14, o número de admissões e de desligamentos foi o mesmo e em 183 foram registrados saldo negativo na abertura de vagas.