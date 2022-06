Em nova pesquisa, Ratinho Junior tem 48,5% contra 25,2% de Requião

Da Redação

Pré-candidato à reeleição, o governador Ratinho Junior (PSD) segue na liderança das intenções de voto

Pré-candidato à reeleição, o governador Ratinho Junior (PSD) segue na liderança das intenções de voto, com 48,5% contra 25,2% do ex-governador Roberto Requião (PT), de acordo com o levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (17). O ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho (PSDB), aparece em terceiro com 4,7%.

Considerando somente os votos válidos, Ratinho aparece em um cenário com 60,8% dos votos, seguido por Requião com 31,8%, e Cesar Silvestri. Nesse situação, o atual governador tem quase o dobro de intenção de votos do segundo colocado. Com esse resultado, se as eleições acontecessem hoje, Ratinho Jr se reelegeria já no primeiro turno.

Em outro, que apresenta também Angela Machado (PSOL), com 3,2%, e Zé Boni (AGIR36), com 1,3%, Ratinho Junior lidera, com 59,1% das intenções, bem à frente do segundo colocado, Roberto Requião, com 30,7%, e de Cesar Silvestri, com 5,7%.

A pesquisa também revelou as intenções de voto para a presidência da República. Jair Bolsonaro (PL) teria 47% dos votos válidos no Paraná, caso a eleição fosse hoje. O ex-presidente Lula (PT) está em segundo lugar, com 30%. Ciro Gomes é o terceiro, com 5,7%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-09457/2022 para o cargo de Presidente e n.º PR-02498/2022 para o cargo de Governador. Ela ouviu 1.540 pessoas em todo o Estado do Paraná entre os dias 12 a 16 de junho de 2022. A margem de erro é de 2,5%.

Cenário 1

Ratinho Junior (PSD) - 48,5%

Roberto Requião (PT) - 25,2%

César Silvestri Filho (PSDB) - 4,7%

Professora Ângela Machado (Psol) - 2,7%

Zé Boni (Agir36) - 1,1%

Nenhum - 12%

Não sabe/não respondeu - 5,8%

Cenário 2

Ratinho Junior (PSD) - 49,5%

Roberto Requião (PT) - 25,8%

César Silvestri Filho (PSDB) - 6%

Nenhum - 12,5%

Não sabe/não respondeu - 6,1%

Pesquisa espontânea:

Ratinho Junior (PSD) - 14,2%

Roberto Requião (PT) - 4,2%

César Silvestri Filho (PSDB) - 0,3%

Outros nomes citados - 0,8%

Ninguém / Branco / Nulo - 7%

Não sabe/não respondeu - 73,6%