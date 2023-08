Em mensagem, londrinense admite ter matado esposa no Japão

O londrinense Anderson Barbosa, acusado de matar a mulher e a filha no Japão, admitiu em trocas de mensagens, ter matado a esposa, mas negou ter assassinado a filha. As mensagens estão no inquérito da Polícia Federal (PF).

Manami Aramaki, de 29 anos e sua filha Lily, de 3 anos, forma encontradas mortas no dia 24 de agosto do ano passado. Segundo a polícia japonesa, as vítimas foram mortas com golpes de faca na casa onde moravam.

Anderson é o principal suspeito de ter cometido os assassinatos e foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), por duplo homicídio qualificado. Ele chegou a fugir para o Brasil, mas foi preso em julho, em São Paulo (SP).

A PF relatou que não há indícios de que a mãe tenha matado a filha. Já a defesa de Anderson Barbosa classificou a acusação como “injusta e excessiva”.

