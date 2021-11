Da Redação

Em menos de 6 horas, PRF apreende quase 800 kg de maconha

Em menos de seis horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 800 quilos de maconha em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, durante duas ocorrências. De acordo com a PRF, a apreensão gerou um prejuízo para as organizações criminosas de R$ 4 milhões.

Na primeira, por volta das 18 horas, desta segunda-feira (22), policiais rodoviários federais abordaram quatro pessoas, três adultos e um adolescente, de 17 anos, em um Astra, na BR-277. Em vistoria, receberam a informação de que dois dos ocupantes do carro abordado, desembarcaram de outro Astra e o abandonaram em um posto de combustíveis, ainda em Balsa Nova, na BR-376.

Neste carro, a PRF encontrou 853 tabletes de maconha, totalizando 415, 05 quilos. Os policiais apuraram que o primeiro veículos abordado servia como batedor do transporte da maconha.

Diante dos fatos, os três adultos foram detidos e o adolescente foi apreendido. Eles foram conduzidos para a Polícia Civil, de Campo Largo, para o registro do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Segunda ocorrência

Na segunda, que ocorreu na madrugada desta terça-feira (23), a PRF perseguiu um Onix, na BR-376, até o motorista abandonar o carro e fugir para uma região de mata. No carro, 596 tabletes de maconha foram encontrados, totalizando 351,3 quilos. O motorista não foi localizado e o carro com a droga foi depositado na Polícia Civil. Com as duas apreensões, quase 1,5 mil tabletes, totalizando 766,35 quilos, foram confiscados.

Ainda, na segunda, policiais rodoviários federais apreenderam mais de uma tonelada de maconha em Maringá (PR). Em menos de 24 horas, com as três apreensões, a PRF apreendeu quase duas toneladas de maconha, gerando com isso, mais de R$4 milhões em prejuízos aos cofres das organizações criminosas.