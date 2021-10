Da Redação

Em menos de 30 min, PRF recupera caminhão de mudanças no PR

Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma camioneta F-4000 na Ponte Ayrton Senna, em Guaíra (PR). O furto do veículo ocorreu na cidade de Marechal Cândido Rondon (PR).

A PRF, ao receber notícia do crime passou a monitorar o fluxo de veículos na BR-163, momento em que os policiais visualizaram o automóvel, já utilizando placas falsas e, em seguida, realizaram a abordagem sobre a Ponte Ayrton Senna, que divide os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Na direção do veículo estava um jovem de 21 anos de idade, morador da cidade de Cascavel (PR). Aos policiais, disse que entregaria a F-4000 no Paraguai.

Após a prisão do condutor, a PRF entrou em contato com o proprietário para restituir seu bem; ele se emocionou com a notícia da recuperação do veículo. Veja aqui o depoimento.

A ocorrência foi encaminha para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra (PR). O homem responderá pelos crimes de furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.