Em menos de 2 horas, PRE flagra 220 veículos em excesso de velocidade

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realiza neste fim de semana a Operação Radar, que tem como objetivo fiscalizar as boas práticas no trânsito. A ação se iniciou neste sábado (22) e, conforme da corporação, dentro de um período de duas horas, mais de 200 veículos foram flagrados transitando nas rodovias do norte do Paraná acima da velocidade máxima permitida.

No total, foram 220 veículos, sendo eles motos, carros e até caminhões.

Os flagrantes ocorrem em diversas pistas, como, por exemplo, na PR-090, situada na região de Alvorada. Nessa via, o limite de velocidade é de 80 km/h para veículos leves, mas grande parte dos motoristas trafegaram acima disso, tanto que um foi flagrado a 156 km/h - quase o dobro da velocidade permitida.

Já na PR-986, na região de Rolândia, um condutor foi flagrado a 173 km/h, sendo a máxima de 110 km/h permitida para veículos leves.



A PRE ressalta que é necessário haver uma maior prudência dos motoristas, principalmente em trechos de rodovia de pista simples, pois é preciso ter atenção ao realizar ultrapassagens nesses locais.

Além disso, a polícia pede aos condutores que respeitem o limite de velocidade da via e que todos os ocupantes do veículo utilizem o cinto de segurança. Um trânsito seguro depende da responsabilidade de todos.

