Em fuga, suspeito de tentativa de roubo bate moto em árvore e morre

Imagem Ilustrativa - O IML fez a remoção do corpo

Um homem ainda não identificado, suspeito de tentativa de assalto na localidade de Vista Alegre, morreu na noite de sexta-feira (20), depois de bater a motocicleta que pilotava em uma árvore, em Francisco Beltrão.

De acordo com informações da Policia Militar, por volta das 23 horas, a guarnição foi acionada para uma situação de tentativa de assalto de uma motocicleta ocorrida na Vista Alegre que fica às margens da PR-180.

A vítima teria sido agredida com golpes de capacete, sendo que um deles estava armado. Mesmo assim, a vítima conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar.

Também foi informado à PM que os suspeitos fugiram em duas motocicletas e um automóvel, sentido a Francisco Beltrão.

No bairro Sadia, na entrada da cidade, a guarnição avistou uma motocicleta passando em alta velocidade. Sendo dada ordem de abordagem o motociclista não parou.

Sendo então iniciado o acompanhamento tático por diversas ruas, quando na esquina da Rua Guaratinguetá com a Rua Acre, bairro Pinheirão, o condutor perdeu o controle e bateu contra uma árvore. A equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito.

Ainda de acordo com informações da PM, o homem estava armado com um revólver na sua cintura, marca Taurus, calibre 32 com sete cartuchos intactos.

A Polícia Civil e a Criminalística realizaram os levantamentos no local e em seguida o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

A motocicleta e o revólver foram entregues na 19ª SDP.

fonte: PMPR Arma e munição apreendida foram entregues na 19ª SDP

* Com informações PP News

