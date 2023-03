Em fuga, bandidos armados batem em veículo e são seguidos pelo dono

Da Redação

Depois do assalto a uma agência do Banco Sicredi, uma cena chamou a atenção na cidade de Laranjal, localizada na região central do Paraná. Durante a fuga dos três criminosos fortemente armados, na manhã desta sexta-feira (31), eles acabaram colidindo o carro contra uma caminhonete.

Revoltado vendo seu veículo sendo atingido por um carro em alta velocidade, e o condutor não parar, o dono da caminhonete decidiu seguir os três criminosos, mas sem saber que eram bandidos armados e que haviam acabado de roubar uma agência bancária.

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra os bandidos em fuga, dentro de um Volkswagen Gol vermelho, e sendo acompanhados pelo motorista da caminhonete, por volta das 11h35. É possível ainda ver o carro entrando em uma zona rural para tentar despistar o morador.

ASSALTO COM DISPAROS



No assalto ao banco, um agente de segurança ficou ferido pelos estilhaços de vidro. No local, os bandidos efetuaram disparos. Várias pessoas estavam no interior e do lado de fora do banco. Após a ação, eles saíram carregando malotes com dinheiro.

A Polícia Militar faz buscas na região pelos criminosos nas cidades de Laranjal, Palmital e Nova Laranjeiras.

Segundo a Polícia Civil, o carro usado pelos suspeitos na fuga foi encontrado abandonado em uma chácara próximo ao Rio Piquiri.

O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) lamentou o ocorrido. Veja a nota na íntegra:

"O Sicredi lamenta o roubo ocorrido na manhã desta sexta-feira, 31 de março de 2023, na agência de Laranjal (PR). A Polícia Militar foi acionada imediatamente e o profissional de segurança que se feriu com os estilhaços de vidro foi encaminhado para atendimento médico. Além disso, o Sicredi vem oferecendo todo o apoio aos colaboradores, ao profissional de segurança da agência e aos associados que estavam no ponto de atendimento no momento da ocorrência, bem como cooperando com as entidades policiais para a solução do caso.

O Sicredi reafirma que investe continuamente em segurança com o objetivo de proteger as pessoas, o patrimônio e para atender às necessidades dos seus associados e da comunidade onde atua.

A agência ficará fechada nesta sexta-feira (31). Para maior comodidade, os associados podem utilizar a agência do município de Marquinho (PR) ou de Diamante do Sul (PR), assim como realizar transações bancárias pelo aplicativo do Sicredi, disponível para smartphones e tablets, e pelo Internet Banking. Outra comodidade para minimizar os impactos aos associados é a possibilidade de realização de saques nos caixas eletrônicos da rede conveniada Banco 24 Horas."

