Em duas horas, PRE registra dois acidentes com mortes na PR-487

A batida envolveu um caminhão e um Voyage

Dois acidentes registrados na noite de quarta-feira (27), em questão de duas horas, tirou a vida de duas pessoas e deixou três com ferimentos, na PR-487 em Nova Tebas, região central do Paraná. Os acidentes segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram em trechos próximos, no KM 255 e KM 257.

O primeiro acidente foi por volta das 20h40, quando na altura do KM 255 , um veículo Voyage com placas de Nova Tebas colidiu com um caminhão Mercedes Benz, com placas de Campo Mourão.

O motorista do Voyage um idoso de 68 anos morreu no local. Segundo a PRE, outros três passageiros do Voyage sofreram ferimentos leves. O motorista do caminhão um homem de 27 anos não se feriu.

Mais tarde por volta das 23h40, na mesma rodovia a aproximadamente dois quilômetros do primeiro acidente no KM 257, um homem de 44 anos morreu, após o carro que ele dirigia sir da pista e colidir contra uma árvore a margem da rodovia.

A vítima dirigia um Ford Focus com placas de Barra Velha Santa Catariana.

fonte: WhatsApp/Colaboracão O Ford Focus saiu da pista e colidiu com uma árvore

