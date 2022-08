Em combate ao tráfico de drogas, PF cumpre sete mandados no Paraná

Da Redação

A operação busca combater o tráfico internacional de drogas

Equipes da Polícia Federal (PF) realizam uma operação contra o tráfico internacional de drogas na manhã desta quarta-feira (17), em Cascavel e Toledo, Paraná. Os agentes cumprem sete mandados de prisão nas cidades citadas.

A polícia também cumpre 14 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais para bloqueios de bens.

A ação ocorre após uma investigação apontar que uma organização criminosa levava drogas do Paraguai para diferentes regiões do Brasil através de transportadoras de Cascavel, no oeste paranaense. De acordo com a PF, os criminosos criavam empresas fictícias utilizando nomes de presos e faziam a emissão de notas fiscais de produtos naturais para camuflar os carregamentos.

O levantamento também apontou que o grupo atuava, pelo menos, desde 2020 e contava com a ajuda de um advogado com conhecimento em contabilidade, considerado o braço direito do chefe da organização.

Além das empresas, os investigados também faziam logomarcas, uniformes e realizavam plotagem de veículos e embalagens para simular a remessa dos produtos sem chamar atenção das transportadoras.



Para realizar o transporte e o despacho da droga, o grupo cooptava preferencialmente mulheres com filhos pequenos. O objetivo, segundo a polícia, era garantir a soltura mais rápida em caso de prisão utilizando as crianças como argumento.

Em Cascavel, a PF identificou empresas de lavagem de veículos, loja de roupas, um auto center e uma loja de móveis pertencentes ao grupo.

Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Mandados cumpridos

A PF informou que em Pernambuco foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão contra um suspeito de ser membro da organização criminosa que estava de férias em um resort de Porto de Galinhas.

No local foram apreendidos um aparelho celular e um computador que serão enviados para Cascavel, conforme a PF. O preso será encaminhado para Curitiba/PR onde será ouvido.

Com informações do g1.

