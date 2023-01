Em briga familiar, padrasto atinge enteado com facada

Da Redação

O caso foi registrado na Rua Engenheiro Heinz Marth Bairro Santa Felicidade

Na manhã deste domingo (22), socorristas do Siate/Corpo de Bombeiros atenderam um homem vítima de ferimento por arma branca, em Cascavel, no Paraná. O caso foi registrado na Rua Engenheiro Heinz Marth Bairro Santa Felicidade.

De acordo com as informações, durante uma briga familiar, o padrasto teria se armado com uma faca e desferido golpes que atingiram a mão do enteado de 41 anos de idade.

Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após a agressão o autor da facada fugiu do local.

Uma equipe da PM foi mobilizada para prestar apoio à ocorrência e realizar diligências a fim de localizar o autor.

Com informações CGN

